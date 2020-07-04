Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan D.K. ve M.A.K. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA