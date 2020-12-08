Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

08.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:06
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, sokakta çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Kılıç (27), yaralandı.

ŞANLIURFA'da, sokakta çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Kılıç (27), yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kılıç, yanına yaklaşan kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi üzerindeki bıçakla Mehmet Kılıç'ı yaraladı. Karnından yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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