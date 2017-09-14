Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'nde komşu olduğu öğrenilen C.H. ile Ziyaeddin Oğuz (47) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.



Oğuz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayın zanlısı C.H. ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.