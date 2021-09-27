Şanlıurfa'da biberden yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da biberden yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da biberden yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı

Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da, biberden (isot) yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da, biberden (isot) yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şefler tarafından kentte yöreye özgü biberden yapılan 40 çeşit kahvaltılık sergilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın, insanlığın hikayesinin başladığı yer olduğunu, geçmişinin 12 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Şanlıurfa'nın tarih, müzik ve gastronomiyi birleştirerek artık bunu ziyaretçilere sunmaya başladığını belirten Beyüzgül, "Bugün arkadaşlarımız sadece isot türünden 40 çeşit kahvaltılık hazırladılar. 12 bin yılda çeşitli medeniyetlerin gelip geçtiği, buluştuğu ve yerleştiği Şanlıurfa'da her şey o kadar güzel test edilmiş, laboratuvarlardan geçirilmiş ki yemeğin en iyisi olmazsa sofraya konulmaz. Çiğ köfte buna en güzel örnektir, çiğ köftenin benzerini Şanlıurfa'nın dışında yapmak mümkün değildir. Çiğ köftenin yoğrulması ve sunulması, bir başka yerde görülecek bir şey değil. Şanlıurfa, hem tarihin hem müziğin hem de gastronominin merkezi konumundadır, bu konuda hak ettiği yere emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de kentin, dünyanın en eski mutfak kültürüne sahip olduğunu belirtti.

Göbeklitepe'nin bulunmasının, bunun kanıtı olduğunu ifade eden Bingöl, şöyle devam etti:

"Dünyanın bir çok yerini gezmiş, görmüş biri olarak Şanlıurfa'nın mutfağı eşsiz, önemli ve değerlidir, şimdi bunu gün yüzüne çıkardık. Dünyanın neresinde biber ve isot ile 40 çeşit yemek yapılabilir, aklımıza gelen tüm yemekler burada, hepsi çok güzel ve leziz bir şekilde yapılmış. Dünyanın en iyi biberlerinden biri Urfa biberi. Bizim şimdi 3-5 liraya sattığımız biberden yaptığımız yemekleri, bütün Türkiye geldiğinde ve bütün dünya aldığında biz 10 liraya satabiliriz. Bize düşen iş, Türkiye ve dünyadan gelen turistlere katma değerli, güzel ürünleri iyi fiyata yedirmek ve mutlaka buradan giderken bizim isotumuzu satın alıp gitmelerini sağlamaktır."

Konuşmaların ardından Beyazgül ve Bingöl, biberden yapılan kahvaltılıkların tadına baktı.

Etkinlik, sıra gecesi ekibinin mini konseriyle sona erdi.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da biberden yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı - Haberler
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