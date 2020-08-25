Şanlıurfa'da biber hasadı sürüyor Şanlıurfa'da biber hasadı sürüyorŞANLIURFA'da yöre halkının sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızıbiberin tarlalarda hasadı sürüyor.

Şanlıurfa'da biber hasadı sürüyor

ŞANLIURFA'da yöre halkının sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızıbiberin tarlalarda hasadı sürüyor.

Şanlıurfa'nın lezzetli yemeklerine tat veren kırmızı, acı biberin hasadı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale ilçesinde biber toplama etkinliği düzenlendi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Urfalı kadınlarla birlikte biber topladı. 'İsot' kostümlü maskotların da yer aldığı etkinlikte, toplanan biberler kadınlar tarafından temizlendi. Kentin GAP ile birlikte yükselen bir tarım havzası olduğunu anlatan Beyazgül, "İlk defa tarım bu topraklarda yapılmıştır ve dünyaya buğday tohumu bu topraklardan yayılmıştır. Fırat Nehri'nin sularıyla beslenen Şanlıurfa'nın bereketli ovaları, kendine özgü iklimi ve verimli topraklarıyla ülkemizin gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır" dedi.

'GEÇEN YIL 113 BİN 803 TON BİBER ÜRETİLDİ'

Şanlıurfa'nın geçen yıl 113 bin 803 ton biber üretimiyle Türkiye'de en fazla biberin toplandığı kent olduğunu anlatan Beyazgül, "Bu nedenle isot denilince akla ilk gelen şehir Şanlıurfa'dır. Jeopolitik konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentimiz, mutfak kültüründe de birçok lezzet barındırmaktadır. Çiğ köftenin lezzet iksiri olarak kabul edilen isot, Şanlıurfa'nın dünya mutfağına kazandırdığı en önemli yöresel üründür" diye konuştu.

Kaynak: DHA