Şanlıurfa'da beyin kanaması geçiren hasta baloncuk tedavisiyle hayata tutundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da beyin kanaması geçiren hasta, baloncuk tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması teşhisiyle hastaneye gelen 40 yaşındaki hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gulyara Çiğdem tarafından muayene edildi. Yapılan beyin anjiyosunda yaklaşık 13 milimetre boyunda baloncuk tespit edilen hasta, Girişimsel Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaya ile Gulyara'nın müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, hastanın beyin anjiyografisinde bir baloncuk tespit ettiklerini belirterek "Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gulyara Çiğdem hocamız ile birlikte dış merkezden gelen hastaya beraber değerlendirip acil olarak endovasküler (kasıktan girilerek kapalı yöntemle) anevrizma tedavisi kararı aldık ve hastamızın anevrizması sağ kasığından bir iğne girişiyle başarılı bir şekilde müdahale ettik. Yoğun bakım sürecini tamamlayan hastamızı normal servise aldık. Birkaç gün de burada misafir ettikten sonra tekrar eski sağlığına kavuşturarak taburcu ettik." diye konuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise hastane olarak kendilerine başvuran tüm hastaların sağlıklarına kavuşması için zaman gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.