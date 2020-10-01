DHA YURT BÜLTENİ - 17

Otobüs şoförünün seyir halinde cep telefonuyla oynayıp, çekirdek çitlediği anlar kamerada*- Denizli- Antalya seferini yapan yolcu otobüsü şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla oynayıp, çekirdek çitlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otobüs şoförünün seyir halinde cep telefonuyla oynayıp, çekirdek çitlediği anlar kamerada

*- Denizli- Antalya seferini yapan yolcu otobüsü şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla oynayıp, çekirdek çitlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

*- Hızla giden otobüste bir eliyle direksiyonu tutan şoförün, diğer eline aldığı telefondan sosyal medyada sörf yaptığı, aynı anda çekirdek çitlediği görüntülere yansıdı.

*- Görüntüyü çeken yolcu Enes Külahlı, bunları firmaya gönderdiğini ve Antalya otogarında şoförle tartışıp, başka araca bindiğini söyledi.

Geçen cuma günü kardeşiyle birlikte Denizli'den Antalya'ya giden yolcu otobüsüne binen Enes Külahlı, yolculuk sırasında otobüs şoförünün seyir halindeyken, cep telefonuyla sosyal medyada gezindiğini, bir taraftan da çekirdek çitlediğini fark etti. Otobüs şoförünün bu halini cep telefonuyla görüntüleyen Enes Külahlı, sosyal medya üzerinden otobüs firmasına bunları göndererek şikayetçi oldu. Enes Külahlı'nın çektiği görüntülerde şoförün seyir halindeyken, bir eliyle direksiyonu tutup, diğer eliyle cep telefonunu kullandığı, sosyal medyada dolaşırken zaman zaman yola baktığı görüldü.

Enes Külahlı, Manavgat'ta gelmek için Denizli'den otobüse bindiklerini belirterek, "Seyir halindeyken otobüs şoförünün cep telefonuyla oynadığını fark ettik. Sosyal medyada dolanıyordu. Uzun süre bu şekilde devam edince görüntüsünü çekip, Twitter üzerinden firmaya gönderdim. Plaka ve sefer bilgisini de kendilerine ilettim. Şoförün bizi ve trafiği tehlikeye attığını söyledim. Bir süre sonra dönüş yapıp, ilgileneceklerini anlattılar ama bir sonuç çıkmadı" dedi.

Enes Külahlı, Antalya otogarına geldiğinde şoförle tartıştıklarını ve başka bir otobüsle Manavgat'a döndüklerini de anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şoförün seyir halindeyken cep telefonuyla oynaması

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

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Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı

TÜRKİYE'de 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk, üretiminin yarısını karşılayan Şanlıurfa'da hasada başlandı. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, pamuğun hasadına başlandı. Bu yıl Şanlıurfa'da 1 milyon 250 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılırken, mevsimlik tarım işçileri ise sabah erken saatlerde tarlaya giderek, gün batımına kadar pamuk topluyor.'PAMUK KALİTESİ ARTIYOR'Bu yıl kaliteli pamuk ürününü aldıklarını kaydeden çiftçi İsmail Dumancı, "Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamukta bu yıl rekolte bekleniyor. Bu yılki ürün kaliteli ancak pandemi dolayısıyla bazı tekstil ve iplik fabrikaları üretimi yarıya düşürdüğü için mal fazlalığı var. Yine 3 yıl ekimin ardından 1 yıl tarlada pamuk yerine alternatif ürün ekilmektedir. Buda ürün kalitesini artırıyorö dedi.'PAMUK TOPLAMAK OLDUKÇA ZOR BİR İŞTİR'Kozasından çiçek açımına kadar her evresinde tarlalarda görsel şölen sunan pamukta hasada başlayan tarım işçisi Emine Çiftçi ise "Gün doğumundan gün bitimine kadar güneş altında tarlada çalışıyoruz. Pamuk toplamak oldukça zor bir iştir. Burada işimizi bitirdikten sonra bu kez ev işleriyle uğraşıyoruz. Ton başına 650 lira alıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Pamuk hasadında çalışan işçilerPamukları istifleyen işçilerİşçilerle yapılan röp.İş makinasıyla toplanan pamuklarGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK- Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Bu kez Sivas'ta banka çatısında intihara kalkıştı

TÜRKİYE'nin bir çok farklı ilinde sayısız kez intihar girişimleriyle gündeme gelen Mehmet H.(33) bu kez Sivas'ta bir bankanın çatısına çıktı. Polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edildi.

2010 yılından itibaren Türkiye'nin bir çok farklı noktasında intihar girişimlerinde bulunan Mehmet H. bu kez Sivas'ta ortaya çıktı. Mehmet H., kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı banka binasının çatı kısmına çıktı. Çatıda birinin bulunduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Caddenin tek yönü trafiğe kapatılarak önlem alındı. Çatıda gezinen Mehmet H. bağırarak çeşitli isteklerde bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra olay yerine çağrılan bir psikolog da Mehmet H. ile görüşerek ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabasının ardından ikna edilen Mehmet H. binanın merdivenlerinden indirilerek polis merkezine götürüldü. Bu anları çevredekiler de merakla izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK