Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı

19.09.2019 17:40

Kaynak: DHA

'BEYAZ altın' olarak bilinen pamuğun, ülkedeki üretiminin yarısının karşılandığı Şanlıurfa 'da hasadına başlandı. Hasat törenine, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da katıldı.Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, her yıl genişleyen bölgede, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Bölge ziraat odaları başkanları ile çiftçilerin katıldığı hasat töreninde, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da yer aldı. Törende konuşan Bayraktar, "Ülkemiz pamuğunun yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği, tarımın ilk yapıldığı bölgelerden biri olan, 'bereketli hilal' içinde yer alan Şanlıurfa'da düzenlediğimiz pamuk hasadımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir hasat töreninde sizlerle beraberiz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak hasat etkinliklerine katılıyor, çiftçimizin sevincine de sıkıntısına da ortak olmaya gayret ediyoruz. Pamuk; tekstil sanayimize sağladığı katma değer, tekstil ve konfeksiyon ihracatının ülkemiz ekonomisine kazandırdığı döviz miktarı, yarattığı istihdam hacmiyle Türk tarımı için vazgeçilemez bir üründür" dedi.'BU ORANIN ARTIRILMASI LAZIM'Türkiye'de pamuk ihracatının istenilen düzeyde olmadığını kaydeden Bayraktar, "1995 yılında 2 milyon 224 bin ton olan kütlü pamuk üretimi, 2009 yılında 1 milyon 725 bin tona kadar geriledikten sonra 2011 yılında 2 milyon 580 bin ton ile rekor kırdı. Yine de ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu bir türlü karşılayamıyoruz. Bu oranın çok daha fazla artırılması hatta ülke ihtiyacımızın ülke içinden karşılanması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bunun başka yolu yoktur. Sadece geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar döviz ödedik. Ülkemiz 2008- 2018 döneminde 14,8 milyar dolar dövizi pamuk ithalatı için harcadı. Bu para ülke çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin çiftçilerine katkı sağladı" diye konuştu.'ÇİFTÇİMİZİN DERDİ BİZİM DERDİMİZ'Çiftçilerin her daim yanında olacaklarını belirten Bayraktar, "Pamuk fiyatları son 1 yılda yaklaşık yüzde 26 oranında geriledi. Gerileme özellikle son 5 ayda meydana geldi. Geçen yıl uluslararası piyasalarda haziran ayında 84 cent'e kadar çıkan pamuk fiyatları, bu yıl Ağustos başında 58 cent'e kadar indi. Bugünlerde 62 cent dolaylarında seyrediyor. 29 Ağustos'ta Şanlıurfa'da, 2 Eylül'de Adana'da, yönetim kurulu üyelerimiz, ziraat odası başkanlarımız ve çiftçilerimizin geniş katılımıyla düzenlediğimiz basın açıklamalarında pamuktaki sorunları dile getirdik. Çiftçimizin sesi olduk. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Çiftçimizin sevinci bizim sevincimiz. Tasada ve kıvançta hep beraberiz. Çiftçimiz sıkıntıdaysa biz de sıkıntıdayız" dedi.'BÖLGEMİZ İLK SIRADA'Pamuk üretiminde girdilerin son 1 yılda arttığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:"Pamukta maliyetimizi en fazla etkileyen girdilerin fiyatları son 1 yılda arttı. Bununla da kalmadı. İşçilik ücretleri de arttı, sulama fiyatları arttı. Fakat pamuk fiyatları yüzde 26'nın üzerinde düştü. Şimdi soruyorum? Maliyetleri yüzde 100'ü aşan oranlarda artan üreticimiz, geçen yılın yüzde 26 altında bir pamuk satış fiyatıyla ne yapacak? Çoluğuna, çocuğuna nasıl ekmek götürecek? Önlem alınmazsa pamuğun artık en önemli ürünlerden biri haline geldiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de dahil olmak üzere seneye pamuk üretiminde çok büyük sorun yaşanır. Şanlıurfa, son yıllarda GAP'ın da devreye girmesiyle pamuk üretiminde en ön sıraya yerleşti. Bu bölgemiz, pamuk ekim alanları genişliği bakımından ilk sıradadır. Pamuk ekim alanları, 1995 yılından bu yana diğer bölgelerde azalırken, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yüzde 53 oranında artmıştır. Ülkemizde üretilen pamuğun yüzde 55'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilmiştir. Pamuk üretiminde iller arasında birinciliği alan Şanlıurfa'da 2 milyon 314 bin dekar alanda pamuk ekilmiş ve 1 milyon 28 bin ton kütlü pamuk elde edilmiştir. Şanlıurfa, pamuk ekim alanlarında yüzde 44,6 üretimde ise yüzde 40 ay almaktadır. Buna karşın hem Güneydoğu Anadolu genelinde hem de Şanlıurfa'da pamukta verim ülke ortalamasına göre düşüktür."'EN ÇOK MAĞDURİYETİ ŞANLIURFALI ÇİFTÇİLER YAŞIYOR'Şanlıurfa'da pamuk veriminin artırılması için çalışmalar yapacaklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Bayraktar, "Türkiye ortalamasının üste çıkması lazım. Bu bölgeye bu yakışır. Bunu da inşallah güzel bir çalışmayla gerçekleştireceğiz. Çünkü bu bölge Türkiye'nin pamuk üretiminin yarıdan fazlasını üretiyorsa rakamlarında da Türkiye birincisi olmak zorunda. Şimdi bugün olduğu gibi her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi.Yapılan konuşmaların ardından TZOB Genel Başkanı Bayraktar, bindiği biçerdöverde pamuk hasadını yaparak, çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulundu.