Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor
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Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesine ait bina, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında hastane olarak hizmet vermeye başlayacak.

Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor
23.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:44

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesine ait bina, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında hastane olarak hizmet vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devteşti Mahallesi'nde bir süre önce Sosyal Yaşam Merkezi olarak 15 bin metrekare alan üzerine yapılan 9 katlı binanın kullanım amacı değiştirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Belediye arasında yapılan protokol kapsamında bina, kısa sürede Bakanlık bünyesinde hastane olarak hizmet vermeye başlayacak.

Devir işleminin gerçekleşmesinin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve beraberindeki heyet, binada incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, binanın hastane olarak kamuya daha fazla katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Binanın uzun süredir atıl vaziyette olduğunu söyleyen Erin, "Devteşti Mahallemiz nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu yerleşim yerlerimizin başında geliyor. Vatandaşlarımız buradan hastaneye ulaşmak için çok zorluk çekiyordu. Çalışmaları hızlıca yapıp tamamladık ve çok şükür bugün burası Sağlık Bakanlığına devredilmiş oldu. İnşallah hızlı bir şekilde burayı vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da her zaman kamunun önceliğine göre hizmet üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bölge halkının yaklaşık 16 kilometre mesafe katederek hastaneye ulaşabildiğini belirten Canpolat, böylece bölge halkının sık sık talebinde bulunduğu hastane hizmetini de yerine getirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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