Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağının açılışı ile beraber toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağının açılışı ile beraber toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

Toplu taşımada Türkiye'nin en büyük araç filolarından birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe, Mehmetçik ve Karaköprü Batıkent mahallelerinden otogar ve hastaneye ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Çevik Kuvvet Köprülü kavşağın tamamlaması ile beraber 29.03.2021 tarihi itibari ile 26 numaralı Salih Özcan, 76 numaralı Seyrantepe ve 76B numaralı Beyazıt Bulvarı toplu taşıma hatları, hizmete giren köprülü kavşak ve yan yollara göre yeniden planlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 76B numaralı Beyazıt Bulvarı toplu taşıma hattında ise kapsamlı bir güzergah planlaması yapıldı. Yapılan planlama sonucunda Seyrantepe, Mehmetçik ve Karaköprü Batıkent mahallelerinin otogar ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine toplu taşıma araçları ile ulaşımları sağlanmış olacak.

Toplu taşıma hatlarının güzergah değişiklikleri 29.03.2021 tarihinde hizmete girecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da bazı toplu taşıma seferlerinde değişikliğe gidiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:38:38. #1.15#
title