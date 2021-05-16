Şanlıurfa'da bayramda Kovid-19 denetimlerini ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi
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Şanlıurfa'da bayramda Kovid-19 denetimlerini ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi

Şanlıurfa'da bayramda Kovid-19 denetimlerini ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 350 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 350 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının önlenmesi ve toplum sağlığı açısından kontrol altında tutulması amacıyla bayramın 3 günü boyunca kent genelinde ortalama 1500 personelle denetimler gerçekleştirildi.

Valiliği koordinesinde, emniyet, jandarma ve zabıta personelinin yanı sıra kamu çalışanlarının görevlendirildiği denetim ekipleri, günlük ortalama 500 ekip şeklinde faaliyet gösterdi.

Kısıtlama dışı iş yerleri, kamuya açık alanlar ve izolasyon tedbiri uygulanan toplam 6 bin 675 adreste denetimlerde bulunan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 302, maske ve mesafe tedbirini ihlal eden 48 kişi ve kuralları ihlal ettiği tespit edilen 13 işyeri hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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