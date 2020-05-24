Şanlıurfa'da bayram sessiz başladı
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Şanlıurfa'da bayram sessiz başladı

Şanlıurfa'da bayram sessiz başladı Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü, Ramazan Bayramı'nın ise ilk gününde Şanlıurfa'da sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

24.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:41

Şanlıurfa'da bayram sessiz başladı

ŞANLIURFA - Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü, Ramazan Bayramı'nın ise ilk gününde Şanlıurfa'da sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Şanlıurfa'da da kısıtlamanın 2'nci günü olan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokak ve caddeler boş kaldı. Şehir merkezininde en işlek noktaları, bayramın ilk günü oldukça sakindi.

Şanlıurfa'da bayram sessiz başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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