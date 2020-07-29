Şanlıurfa'da bayram öncesi korona değerlendirmesi
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Şanlıurfa'da bayram öncesi korona değerlendirmesi

Şanlıurfa'da bayram öncesi korona değerlendirmesi Şanlıurfa'da Covid-19 pandemisi ve istihdamın artırılmasına yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa'da bayram öncesi korona değerlendirmesi
29.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:48

Şanlıurfa'da bayram öncesi korona değerlendirmesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Covid-19 pandemisi ve istihdamın artırılmasına yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa valiliğinde, Vali Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğul, Tiracet Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şekif Bakay ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, kentte istihdamın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve Covid-19 pandemisi sürecinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak kararlar görüşüldü. Vali Abdullah Erin, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs pandemisi nedeniyle kontrollü bir yaşam sürecinin hayata geçtiğini, bu amaçla ticari faaliyetler başta olmak üzere tüm faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Kentte pandemi sürecinin tüm kurumlarca bir koordinasyon içerisinde takip edildiğini belirten Erin, "En etkili bir şekilde önlemler almaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Gereksiz yere fırtınalar koparmaya gerek yok ama bu herhangi bir riskin olmadığı anlamına da gelmiyor. Hastane kapasitemiz, sağlık kurumlarının kapasitesi, yerel kurumlarımızın ve kamu idaresinin imkanları şu anda çok kolay bir şekilde pandemi ile mücadele yeterli" dedi.

Pandemide öngürüler dışında olağanüstü bir durumla karşı karşıya olmadıklarını vurgulayan Erin, ancak kentte vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını dile getirdi.

Vali Erin, "Yeni dönemde hayatı kısıtlayıcı bir durum söz konusu olmayacak. Bayram dolayısıyla toplu bayram ziyaretleri, bayram yemekleri, toplu eğlenceler, ziyaretler, bunların hiç birinin yapılmaması konusunda hıfzıssıhha kurulunca aldığımız kararlar var. Daha dikkatli olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Telefonlar var, görüntülü olarak bayramlaşmak mümkün. Dolayısıyla yakınlarımızı, özellikle belli bir yaşın üstündekileri, çok sevdiğimiz insanları ve toplumun diğer bireylerini düşünerek, sorumluluk içerisinde telefonla görüşerek bayramlarını tebrik etmek yapacağımız en doğru şey olacak. Bayramda hareketliliği artırmak değil azaltmak gerekiyor. Her birimizin kendi aile bireylerimizle bu bayramı idrak etmesinde toplum sağlığı açısından fayda sağlayacağını değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kentteki işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikalar kurulması için çalışma başlatıldığını belirten Erin, bu fabrikaların kurulmasıyla binlerce gence başta ayakkabı ve tekstil sektörleri olmak üzere bir çok alanda istihdam oluşturulacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de, pandemiyle ilgili maske, sosyal mesafe gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini, bayramın daha fazla yakınlaşma dönemi olmasına rağmen Kurban Bayramında tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Beyazgül, istihdam alanlarının oluşturulması noktasında belediye olarak ellerinden gelen çalışmaları en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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