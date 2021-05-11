Şanlıurfa'da bayram öncesi gıda denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak marketlerde denetim yaptı.

Denetimde ürünlerin on kullanma tarihine kontrol eden ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş çok sayıda ürünü topladı.

El konulan ürünler, imha edilmek üzere zabıta amirliğine götürüldü.

Denetimde vatandaşları ürünlerin son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyarın ekiplerin yarın da denetimlere devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan