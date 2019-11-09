Şanlıurfa'da bataklığa düşen inek kurtarıldı
Şanlıurfa'da bataklığa düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'da bataklığa düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Şanlıurfa-Mardin kara yolu kenarında, bir ineğin bataklığa düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla ineği bataklıktan çıkardı.
Temizlenen inek, sahibine teslim edildi.