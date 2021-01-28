Şanlıurfa'da başından vurulan kişinin maganda kurşunuyla yaralandığı belirlendi
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Şanlıurfa'da başından vurulan kişinin maganda kurşunuyla yaralandığı belirlendi

28.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:58
Şanlıurfa'da başından vurulan kişinin maganda kurşunuyla yaralandığı belirlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahla başından ağır yaralanan kişinin yapılan nişan töreninde maganda kurşunuyla vurulduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahla başından ağır yaralanan kişinin yapılan nişan töreninde maganda kurşunuyla vurulduğu belirlendi.

Kırsaldaki Büyükkazanlı Mahallesi'nde yaşayan Salih D. (16) yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde Siverek Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve durumu ağır olan Salih D'nin yaralanmasıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Önce "kazara kendini vurdu" dendi

Salih D'nin "silahla oynarken kendini kazara vurduğu" iddiasını araştıran ekipler, yaralının kıyafetlerinin cebinde konfeti buldu.

Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, Salih D'nin mahallede yapılan nişan töreni sırasından yakını olan M.D. (21) tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla yaralandığını tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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