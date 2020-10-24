Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi

24.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:48
Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesince çeşitli spor branşlarında il ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesince çeşitli spor branşlarında il ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kitap Otağı'nda düzenlenen programda, Eyyübiye Belediyesinin spor salonlarında yetişen ve katıldıkları spor branşlarında dereceye giren sporculara Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İl Koordinatörü Orhan Karasavar, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal tarafından altın hediye edildi.

Törende konuşan Kuş, gençlere ve sporculara ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Eyyübiye Belediyesinin gençlik merkezlerindeki spor salonlarında çalışan sporcuların Türkiye genelinde başarılara imza attığını aktaran Kuş, "Sporcularımız aldıkları derecelerle yüzümüzün akı olmayı başardılar. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Sizden ricamız, ellerinizde tuttuğunuz bayrakları ilelebet havada taşımanız, göklerde taşımanızdır. Hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Törenin ardından Belediye Başkanı Kuş ve beraberindekiler ile sporcular, bisikletlerle Haşimiye Meydanı'na kadar süren korteje katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Engin Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Didem Soydan Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da başarılı sporcular ödüllendirildi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 11:50:11. #1.14#
title