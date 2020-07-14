Şanlıurfa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
14.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:34
Şanlıurfa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Paksoy idaresindeki 27 BIE 24 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 47. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Daha sonra devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde öldü.
Paksoy'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA