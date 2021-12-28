Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Zeki Ertuğrul'un kullandığı 10 P 7096 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde sürücünün yoldaki plastik kasalara çarpmamak için manevra yapması sonucu bariyerlere çarptı.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada otomobildeki Nurcan Ertuğrul, Nureddin Yılmaz ve Şahin Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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