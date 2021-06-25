Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevher F'nin kullandığı 63 NR 110 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu 9'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile Nesrin F. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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