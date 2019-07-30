Şanlıurfa'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Sinan Erkut (47) idaresindeki 63 F 2735 plakalı kamyon, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu ilçe çıkışında bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Erkut olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Erkut'un cenazesi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek yönlü kapanan kara yolu, kamyonun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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