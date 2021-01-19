Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı bölgesi için toplantı yapıldı

Şanlıurfa'da, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa'da, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantıda, terörden temizlenen bölgelerde güvenlik olmak üzere sağlık, ulaştırma, eğitim, enerji ve insani yardımlar gibi konular görüşüldü.

Vali Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden terör yapılanmalarını bertaraf etmek olduğunu hatırlattı.

Bölgede elektrik, içme suyu, ulaşım, altyapı, sağlık ve eğitim hizmetlerinin hızlıca sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Erin, 430 okulun onarımlarının yapılarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu, 200'den fazla caminin ibadete hazır hale getirildiğini, tarım ürünlerinin doğrudan TMO tarafından satın alınmaya başlanarak bölge insanının ekonomik olarak da rahatlamasını sağladıklarını söyledi.

Gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam ettiklerini ifade eden Vali Erin, bölge insanının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve kuruluş çalışmaları devam eden lojistik merkezleriyle insani yardımların en ücra köşelere kadar rahatlıkla ulaştırılacağını dile getirdi.

Barış Pınarı bölgesinin, Suriye'nin en güvenli ve yaşanabilir yeri olduğu gerçeğini manipüle etmek amacıyla gerçekleştirilen terörist eylemlere müsaade edilmeyeceğini ve bunun için bölgede görev yapan Suriye Milli Ordusu mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Vali Erin, bölgenin huzur ve güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Ceylanpınar Kaymakamı ve Rasulayn Koordinatörü Cüneyt Caner, Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Vail el Hamdo, Rasulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri el-Yusuf, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve yerel polis temsilcileri ile Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinatörleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan