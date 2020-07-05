Şanlıurfa'da baraj gölüne giren Suriyeli boğuldu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu kişi boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Baraj Gölü kenarındaki Çatak Mesire Alanı'nda piknik yapan Suriyeli Muhammed Ayod ile bir yakını göle girdi.

Ayod ve yakınının suda çırpındığını gören çevredekiler, onları kurtarmak için suya atladı. Ayod suda kayboldu, yakını ise çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ayod'un cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Suriyelinin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA