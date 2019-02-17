Şanlıurfa'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.
Okul arkadaşlarıyla Atatürk Barajı'nın kıyısına piknik yapmaya giden Eren Çelen (13) oyun oynamak için suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen su altı polis ekiplerinin çalışması sonucu Çelen'in cesedine ulaşıldı.
Çelen'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA