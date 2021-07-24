Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeş boğuldu
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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeş boğuldu

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeş boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde serinlemek için Atatürk baraj gölünde boğulan iki kardeş otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde serinlemek için Atatürk baraj gölünde boğulan iki kardeş otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kara Kucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mece ailesi öğle saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü yakınına gitti. Hale Nur Mece (22), Elif Nur Mece (13) ve Emirhan Mece (11), havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için baraj gölüne girdi. Suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan kardeşlerden Elif Nur, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Göldeki iki kardeş ise boğularak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Elif Nur Mece ise sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeş boğuldu
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 3 kardeş boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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