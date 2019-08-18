Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu

18.08.2019 16:02

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuklarını kurtaran iki anne akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden akraba ailelerin iki çocuğu, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınarak gözden kaybolan çocuklarını fark eden anneler Nimet Beden (33) ve Sıdıka Yıldırım (38) suya atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran Beden ve Yıldırım, daha sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki anneyi bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından ekipler, Yıldırım ve Beden'in cansız bedenlerine ulaştı.

Yıldırım ve Beden'in cenazeleri, Adlı Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna gönderildi

Boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk ise 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA