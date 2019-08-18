Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu

18.08.2019 14:12

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden 2 kişi, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 kişi gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp olan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA