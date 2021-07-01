Şanlıurfa'da baraj göletine giren kız kardeşler boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren iki kız kardeş boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren iki kız kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Çatak mevkisinde Atatürk Barajı göletine giren Kübra ve Büşra Erdem, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, gölette arama çalışması başlattı.

Kız kardeşlerin bulunan cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın