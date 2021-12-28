Şanlıurfa'da, banka alarmı polisi hareketlendirdi

ŞANLIURFA'da, bir bankanın çalan alarmı paniğe neden oldu. Banka görevlileri ile içeri giren polislerin incelemesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bahçelievler Mahallesinde bulunan banka şubesinin alarmı akşam saatlerinde çaldı. Alarm üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çevrede önlem aldı. Ekipler daha sonra gelen banka yöneticileri ile birlikte içeri girdi. Yapılan incelemede olumsuzluğa rastlanmayınca polisler ve görevliler banka şubesinden ayrıldı.