Şanlıurfa'da, banka alarmı polisi hareketlendirdi - Haberler
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Şanlıurfa'da, banka alarmı polisi hareketlendirdi

Şanlıurfa'da, banka alarmı polisi hareketlendirdi
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, bir bankanın çalan alarmı paniğe neden oldu.

ŞANLIURFA'da, bir bankanın çalan alarmı paniğe neden oldu. Banka görevlileri ile içeri giren polislerin incelemesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bahçelievler Mahallesinde bulunan banka şubesinin alarmı akşam saatlerinde çaldı. Alarm üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çevrede önlem aldı. Ekipler daha sonra gelen banka yöneticileri ile birlikte içeri girdi. Yapılan incelemede olumsuzluğa rastlanmayınca polisler ve görevliler banka şubesinden ayrıldı.


Şanlıurfa'da, banka alarmı polisi hareketlendirdi

Şanlıurfa'da, banka alarmı polisi hareketlendirdi

Şanlıurfa'da, banka alarmı polisi hareketlendirdi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

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