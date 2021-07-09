Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, hijyen, maske, mesafe ve fiyat kontrolleri yapılarak uyarılarda bulunuldu, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin kentten mutlu ayrılması için esnafın kendilerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Şanlıurfa'da dev hortum paniği
Şanlıurfa'da dev hortum paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Melisa Döngel İbrahim Selim Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:33:36. #1.15#

title