Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde bulunan işletmelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, hijyen, maske, mesafe ve fiyat kontrolleri yapılarak uyarılarda bulunuldu, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin kentten mutlu ayrılması için esnafın kendilerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü