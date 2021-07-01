Şanlıurfa'da balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Şanlıurfa'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da 1 Nisan'da başlayan su ürünleri avlanma yasağı bugün sona erdi.

Şanlıurfa'da 1 Nisan'da başlayan su ürünleri avlanma yasağı bugün sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçılar gece saat 01.00'da Atatürk Barajı'na ağ atmaya başladı. Balıkçılar bu yıl 180 ton balık avlayabilecek.

Şanlıurfa'da 1 Nisan'da başlayan iç sularda su ürünleri avlanma yasağı 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Yasağın kalktığı gece saat 01.00'da bir araya gelen balıkçılar, vira bismillah diyerek teknelerine binip suya açıldı.

Yıllık 180 ton balık

Balıkçıları uğurlamak için su kenarına giden Bozova İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Hakan Akgün, "Öncelikle 2021-2022 yılı Atatürk Baraj Gölü su ürünleri av sezonunun hayırlara vesile olmasını ve balıkçılarımız açısından bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Atatürk Baraj Gölünün Bozova mevkiinde iki su ürünleri avlak sahamız bulunmakta ve 19 tane balıkçımız burada su ürünleri avcılığıyla iştigal etmektedir. Takriben 180 tonluk balık popülasyonu mevcut olup balıkçı kardeşlerimiz her yıl bu kadar balığı yakalamak kaydıyla ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyon liralık bir katkı sunmaya çalışmaktadırlar. Tarım ve Orman Bakanlığımızın balıkçılık sektörünü önemsediğini söylemek isterim. Özellikle son 4 yıldır kıyı balıkçılığının desteklenmesi hususunda vermiş oldukları destek söz konusu. Geçen sene tekne sahibi 19 balıkçımızı destekleme durumumuz oldu. Ben sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu sene bereketli olur, balıkçılarımız açısından kazançlı bir sene olur" dedi.

Av yasağının kalktığı dakikalarda bölgeye giden Bozova Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Halil Karataş ise bu yılın sezon açılışı için arkadaşlarla bir araya geldiklerini belirterek ev sezonunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaçak avcılığa dikkat çekti

Kooperatif ikinci Başkanı Kadir Durmazoğlu da kaçak avcılığa dikkat çekerek, "Bu yılki sezonumuzda kaçakla mücadele konusunda yine sıkıntılarımız var. Devletten bu 3 ay için balıkçılara bir çare düşünmelerini istiyoruz ve Bozova'da balıkçılar için tekne barınakları yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Şanlıurfa'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Şanlıurfa'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Şanlıurfa'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da balıkçılar "Vira Bismillah" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:44:25. #1.16#

title