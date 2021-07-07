ŞANLIURFA'DA BALIKÇILAR KAYIT ALTINA ALINIYOR
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ŞANLIURFA'DA BALIKÇILAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da Atatürk Baraj Gölü'nde balık tutarak geçimlerini sağlayan balıkçılara yönelik İç Sular Şube Müdürlüğünce tekneler kayıt altına alınıp ruhsat ve izin belgeleri çıkartılarak kaptanlık eğitimi verildi.

ŞANLIURFA'da Atatürk Baraj Gölü'nde balık tutarak geçimlerini sağlayan balıkçılara yönelik İç Sular Şube Müdürlüğünce tekneler kayıt altına alınıp ruhsat ve izin belgeleri çıkartılarak kaptanlık eğitimi verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Atatürk Barajı Gölü'nde sürdürülen balıkçılığın yaygınlaştırılması ve daha modern şekilde yapılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki balıkçılığı desteklemek hem de geçimini bu yolla sağlayan yüzlerce balıkçının can güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayatta geçirdi. Belediye ekipleri, gölet üzerindeki tekneleri kayıt altına alarak gerekli prosedürleri yerine getirenlere ruhsat ve izin belgeleri çıkarırken, tekneleri kullananlara ise kaptanlık eğitimleri veriyor.

Bölgede balıkçılar ise kayıt altına alınılması ve destek verilmesinden memnun olduklarını söyledi.

ŞANLIURFA'DA BALIKÇILAR KAYIT ALTINA ALINIYOR
ŞANLIURFA'DA BALIKÇILAR KAYIT ALTINA ALINIYOR
ŞANLIURFA'DA BALIKÇILAR KAYIT ALTINA ALINIYOR
ŞANLIURFA'DA BALIKÇILAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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