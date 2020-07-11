Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2)
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Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2)

BAKAN SOYLU ŞANLIURFA'DAN AYRILDIŞanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte yaklaşık 4 saat süren toplantıya başkanlık ettikten sonra Vilayetler Evi'ne geçti.

Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2)
11.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:14

BAKAN SOYLU ŞANLIURFA'DAN AYRILDI

Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte yaklaşık 4 saat süren toplantıya başkanlık ettikten sonra Vilayetler Evi'ne geçti. Bakan Soylu, toplantıya katılan görevlilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından GAP Havalimanı'na geçen Soylu, özel uçakla kentten ayrıldı.


Kaynak: DHA

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