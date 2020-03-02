02.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:36

Şanlıurfa'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Akçakale Belediyesi vatandaşa Türk bayrağı dağıttı, Ceylanpınar Belediyesi ise birlik ve beraberlik bildirisi yayınladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı ziyaret ettiği esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Akçakale'nin geçmişten bugüne devletinin yanında olduğunu belirten Yalçınkaya, "Esnafımız gayet kararlı ve bayrağının, devletinin milletinin yanında ve kararlı olmaya devam edecek." diye konuştu.

Ceylanpınar

Ceylanpınar Belediyesi İdlib bölgesinde süren Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için bildiri yayınladı.

Belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen bildiride Suriye rejiminin saldırısı şiddetle kınandı.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman şehitlerimizin kanının yerde kalmaması, olası bir göç dalgasının engellenmesi ve ülkemize yönelik oynanmak istenen oyunların bozguna uğratılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmış olup tüm kararlılığı ile devam etmektedir. Ceylanpınar Belediye Meclisi olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, birlik ve beraberlik günüdür."

Kaynak: AA