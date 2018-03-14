Şanlıurfa'da Badem Tezgahlardaki Yerini Aldı

Şanlıurfa'da ilkbahar meyvesi olarak bilinen çağla badem tezgahlardaki yerini aldı.

Şanlıurfa'da ilkbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, tezgahlar da yeşile boyandı. Uzmanların bilgisine göre, kış aylarının sıcak geçmesi çağla badem ve diğer ilkbahar meyvelerinin erken yetişmesine neden oldu. Tezgahlarda yerini alan çağladan tadan vatandaşlar, aileleri için de aldı. Kilosunun 15 liradan satışa sunulduğu bademin fiyatı, önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan Ahmet Duran, bu yıl bademin erken yetiştiğini ve fiyatının ise uygun olduğunu belirti. Duran, "Çocuklara, eş dosta bir kilo alacağım. Çağla bademi ailece seviyoruz. Bu yıl tezgahlarda da badem erken bulundu. Bu durumu da kışın sıcak geçmesine bağlıyorum" dedi.

Esnaf Hacı Esen ise çağla bademin 15 liradan satıldığını önümüzdeki günlerde fiyatının düşeceğini aktardı. Esen, "Badem hasadı bu yıl biraz daha erken oldu. Meyvenin bol, bereketli olacağını düşünüyoruz. Fiyatlar da önümüzdeki günlerde düşecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA