Şanlıurfa'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Şanlıurfa'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan tartışmada babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan tartışmada babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Ceylanpınar Caddesi'nde baba M.E. ve oğlu A.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E, oğlu A.E'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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