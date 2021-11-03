Şanlıurfa'da baba oğula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilde babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilde babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgedeki güvenlik kameraları tarandı.
Saldırganların kullandığı aracı tespit eden ekipler, şüpheliler F.T. ve E.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da 12 Ekim'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba B.Z. hayatını kaybetmiş, oğlu İ.Z. yaralanmıştı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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