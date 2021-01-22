Şanlıurfa'da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

22.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:04
Şanlıurfa'da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Zafer İş Merkezi'ndeki 4 iş yerinden 10 gün içinde yapılan hırsızlıklarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerlerinden masaüstü ve dizüstü bilgisayar, yazıcı, klima, televizyon, halı, semaver, vantilatör, televizyon ünitesi gibi çok sayıda ürünün çalındığını, bir iş yerinden de duvarı delinerek başka iş yerine geçildiğini belirleyen ekipler, bölgedeki 9 güvenlik kamerasınca kaydedilen 250 saatlik görüntüyü izleyerek zanlının B.E. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

İş merkezinden çalınan eşya sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iş merkezine giren zanlının çaldığı eşyayı asansöre yerleştirerek aşağıya inmesi ve dışarı taşıyarak götürmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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