Şanlıurfa'da Ayasofya sevinci
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Şanlıurfa'da Ayasofya sevinci

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa'da Ayasofya sevinci
24.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:21

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan Dergah Camisi'nde Cuma namazını kılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıllar sonra ibadete açılmasının sevincini yaşadı. Vatandaşlardan Hakan Özdemir, "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bizim için gerçekten gurur ve onur vesilesi olmuştur. Bugün burada namaz kılarken o duyguları yaşadık, mutlu olduk" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Varlı da, "Şanlıurfa Dergah Camisi'nden İstanbul Ayasofya Camii'ne selam olsun. Bugün İslam alemi için 86 yıl sonra Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması gurur vericidir. İslam coğrafyasında özellikle bir mescidin bugüne kadar kapalı olması üzüntü vericiydi. Bugün tekrar ibadete açılması büyük bir mutluluk verdi. İslam alemi bugünü uzun bir süredir bekliyordu. Bu açılışa sebep olan yetkililere, dualarıyla destek olanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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