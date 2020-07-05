Şanlıurfa'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası
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Şanlıurfa'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası

Birlik Vakfı Şanlıurfa Şubesince, Ayasofya'nın ibadete açılması için başlatılan imza kampanyası sürüyor.

Şanlıurfa'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası
05.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:36

Birlik Vakfı Şanlıurfa Şubesince, Ayasofya'nın ibadete açılması için başlatılan imza kampanyası sürüyor.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan stantlarda vatandaşlardan Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için imza isteniyor.

Şube Başkanı İbrahim Halil Kızılelma, yazılı açıklamasında, artık Ayasofya Camisi'nin ibadete açması gerektiğini belirtti.

Ayasofya'nın fethin sembolü ve camisi olduğunu ifade eden Kızılelma, şunları kaydetti:

"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu millete emanet ettiği, İslam mülkü ve vasiyetidir. Ayasofya, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. İnancımızın ve zaferimizin sembolü olan Ayasofya Camisi'nin müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir. Bu nedenlerle ülkemizin dört bir tarafında vakfımızın imza kampanyaları sürüyor. Şanlıurfa Şubesi olarak imza kampanyamızı başlattık. Vatandaşlarımız Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için kampanyaya destek veriyor ve dua ediyor."

Kaynak: AA

Manşet

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