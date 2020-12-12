Şanlıurfa'da ayakkabı atölyesinde yangın

Şanlıurfa'da ayakkabı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Kuşçu Pazarı'ndaki bir ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, atölyede hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme