Şanlıurfa'da ayakkabı atölyesinde yangın
12.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:50
Şanlıurfa'da ayakkabı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'da ayakkabı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Kuşçu Pazarı'ndaki bir ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın, atölyede hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme