Şanlıurfa'da AVM'ler kapılarını açtı
11.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:50
Şanlıurfa'da AVM'ler kapılarını açtı Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri kapılarını açtı.
Şanlıurfa'da AVM'ler kapılarını açtı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri kapılarını açtı.
Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri kapılarını açtı. Kentteki bir AVM'lerde sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.
Kaynak: İHA