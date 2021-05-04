Şanlıurfa'da av tüfeğiyle yılanı vurmak isteyen kişi 4 çocuğu yaraladı

Şanlıurfa'da tüfekle yılana ateş açan kişi, 4 çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Şanlıurfa'da tüfekle yılana ateş açan kişi, 4 çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, N.E, merkez Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Çamurlu Mahallesi'ndeki evinin damında gördüğü yılanı öldürmek için av tüfeğiyle ateş açtı.

Bu sırada evin bahçesinde bulunan ve saçmaların isabet ettiği çocuklar M.E, M.N.E, R.N.E. ve D.D. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, N.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın