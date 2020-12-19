Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı

19.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:26
Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Arat Dağı Kırsal bölgesinde yaralı bir puhuyu bulan vatandaşlar kuşu muhafazaya alarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen puhu, ekiplerce koruma altına alınarak tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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