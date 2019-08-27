Şanlıurfa'da av tüfeği ateş aldı: 1 yaralı

27.08.2019 11:46

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu ağabeyini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Oto Sanayi Sitesi'nde bekçilik yapan Abdülkadir ve İbrahim Serhat Ordu kardeşler, sabah değişim için nöbet tuttukları kulübeye gitti. İbrahim Serhat Ordu nöbet sırasında yanında bulunan av tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu ağabeyini yaraladı.

Abdülkadir Ordu, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Serhat Ordu ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA