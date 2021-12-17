ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da atık su arıtma tesislerinde elde edilen çamurdan günlük 25 ton organik gübre üretimi yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesindeki, atık su arıtma tesislerinde çamurunun kurutulmasıyla elde edilen biokütle organik gübreye dönüştürülüyor. İşlem sırasında ortaya çıkan metan gazından da elektrik enerjisi elde edilerek tesiste kullanılıyor. Atık su arıtma tesislerinde günlük olarak 165 bin metreküp atık sudan 25 ton organik gübre üretimi sağlandığı kaydedildi. Tesiste elde edilen organik gübre ise belediyenin park ve bahçelerinde kullanılıyor.