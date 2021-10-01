Şanlıurfa'da atık kartonlar arasında 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da atık kartonlar arasında 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da atık kartonlar arasında 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir kamyonette 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kamyonette 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki atık kartonların içerisine gizlenmiş 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da atık kartonlar arasında 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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