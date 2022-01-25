Şanlıurfa'da ateşe dökülen tiner 4 işçiyi hastanelik etti - Haberler
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Şanlıurfa'da ateşe dökülen tiner 4 işçiyi hastanelik etti

Şanlıurfa'da ateşe dökülen tiner 4 işçiyi hastanelik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bir tamirhanede, odunları tutuşturmak için ateşe dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 4 işçi hastanelik oldu.

EVREN, ANKARA (İHA) - Şanlıurfa'da bir tamirhanede, odunları tutuşturmak için ateşe dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 4 işçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle işçiler, tenekeye odun koyup yakmak istedi. Daha sonra bir işçi de odunların tutuşması için ateşin üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlamasıyla 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da ateşe dökülen tiner 4 işçiyi hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Evren, işçi, 3. Sayfa, Haber

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