Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Mersin

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Alanın yakınındaki bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Anma programı, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Bu arada, tören alanında rahatsızlanan bir gazi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Meclis Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Osmaniye

Osmaniye'deki tören Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Yılmaz anıt şeref defterini imzaladı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam etti.