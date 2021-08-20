Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)
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Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)

Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

BALIKLIGÖL'DE DE İZDİHAM YAŞANDIŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Balıklıgöl platosu içerisinde bulunan Dergah Camii'nde, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

BALIKLIGÖL'DE DE İZDİHAM YAŞANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Balıklıgöl platosu içerisinde bulunan Dergah Camii'nde, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Aşure dağıtımında açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aşurenin bereket demek olduğunu belirterek bu geleneği sürdüreceklerini belirtti. Yapılan açıklamanın ardından aşure kazanlarının başına geçen protokol, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure almak için dakikalarca sıcak havada sırada bekleyenler, izdihama neden oldu. Sosyal mesafenin olmadığı dağıtımda zabıtalar, toplanan kalabalığı sıraya sokmak için yoğun çaba sarf etti.


Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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